歌手の青山テルマ（38）が、2日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演し、番組パーソナリティーのタレント藤田ニコル（28）の第1子出産について語った。藤田はこの日、番組を欠席しており、プライベートでも交流がある青山と、モデル越智ゆらのが代打出演した。青山は「うれしい〜！」と我がことのように大喜び。越智は「念願。しかも私たちはこの後、会いに行くんですよね。楽しみ」と打ち明けた。