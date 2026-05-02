男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２日、４日からヤンマースタジアム長居での２ＤＡＹＳ公演を控え、大阪入りした。新大阪駅に到着したメンバーの写真が公開され、デニムのシミラールックでポーズを決めた。ミセスは４月１８、１９日の東京・ＭＵＦＧスタジアム公演（国立競技場）から、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催中。「ゼンジン未到シリーズ」は、インデ