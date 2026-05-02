パク・ヘヨンという脚本家が描く世界には、常に逃れようのない「重力」が作用している。それは、単なる不幸や不運といった一時的な事象ではない。生きているだけで肩に食い込む生活の重み、拭い去れない孤独、そして「自分は何者でもない」という自覚。Netflixシリーズ『誰だって無価値な自分と闘っている』は、その重力を通じて、人生のままならなさを克明に描き出している。 参考：『誰だって無価値な自分と闘っ