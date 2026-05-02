【ベルリン共同】ドイツのピストリウス国防相は2日、トランプ米政権がドイツ駐留米軍を5千人削減すると発表したことを受け、DPA通信に対し「欧州は自らの安全保障に対してより多くの責任を負わなければならない」と述べた。欧州独自防衛の強化に向けた決意を表明した。ピストリウス氏は、今後の対応についてドイツと英国、フランス、ポーランド、イタリアの5カ国の枠組みで協議する考えも示した。欧州に冷淡な態度をとること