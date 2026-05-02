◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節BL東京35―29静岡（2026年5月2日東京・秩父宮ラグビー場）昨季王者のBL東京が静岡を35―29で下して8勝目（9敗）を挙げた。7位のトヨタが敗れたため、レギュラーシーズン1試合を残し、上位6チームによるプレーオフ（PO）進出も決まった。BL東京はケガから前節復帰したWTBジョネ・ナイカブラが今季初先発し、前半14分、同38分にトライを挙げ、22―22で折り返し。後半にもCTB真野