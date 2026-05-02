ＮＨＫ「あさイチ」が１日、放送され、ウッチャンナンチャン・内村光良が『プレミアムトーク』のコーナーにゲスト出演した。午前９時すぎ、『特選！エンタ』のコーナーに登場したのは、デビュー３０周年の女性グループ「ＭＡＸ」。いきなり「ＧＥＴＭＹＬＯＶＥ」（９６年）をキレッキレのダンスと歌で披露し、高校時代、カラオケで歌いまくっていたという鈴木奈穂子アナウンサーは「イェ〜イ！」と大喜び。内村は「ぜんっ