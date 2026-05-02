◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人の小浜佑斗内野手が適時打を放った。「７番・遊撃」で先発出場。０―２の７回２死一、三塁の第３打席でカウント１―２と追い込まれながら先発・大竹の外角１１９キロチェンジアップをはじき返すと、打球は一、二塁間を抜けた。三塁走者のダルベックが生還し、１点差に詰め寄った。この日は３試合連続二塁で先発出場していた吉川がベンチスタート。１日は遊撃に入ってい