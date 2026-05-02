◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」（２日、両国国技館）プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」を開催した。大会では、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが元ＷＷＥのシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦。さらに今年からノアに本格参戦している「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が