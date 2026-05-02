◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」（２日、両国国技館）

プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」を開催した。

大会では、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが元ＷＷＥのシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦。さらに今年からノアに本格参戦している「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと初の一騎打ちが行われる。

この２試合の試合順を巡りノアは、４月２４日に「本大会のメインイベントおよびセミファイナルの試合順につきましては、現在調整を行っております。試合順に関するＯＺＡＷＡ選手の発言を受け、ファンの皆様による投票を実施することとなりました。なお、試合順の決定にあたっては、皆様の投票結果を重要な判断材料といたしますが、総合的な判断により最終的に決定させていただきます。あらかじめご了承ください。確定した試合順につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします」とメインイベントについてＳＮＳでファン投票を実施することを発表した。

さらに４月２８日には「本大会のメインイベントおよびセミファイナルの試合順につきましては、現在実施しておりますファン投票の結果を反映し、総合的な判断によって最終決定いたします。確定した試合順は、大会当日のオープニングにて発表させていただきます」と両国大会のオープニンで発表することを告知した。

結果は「内藤×ＯＺＡＷＡ」は第７試合。セミファイナルに「ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合」王者・ＡＭＡＫＵＳＡと挑戦者・ドラゴン・ベイン。メインはＩｎａｍｕｒａ対ヘイストとなった。

◆５・２両国対戦カード＆試合順

▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ｖｓ 挑戦者・シェイン・ヘイスト

▼セミファイナル ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＡＭＡＫＵＳＡ ｖｓ 挑戦者・ドラゴン・ベイン

▼第７試合 Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｔ２０００Ｘ ＡＬＬ‐ＯＵＴ ＢＡＴＴＬＥ ＩＩＩ

内藤哲也 ｖｓ ＯＺＡＷＡ

▼第６試合 スペシャルタッグマッチ

丸藤正道、拳王 ｖｓ カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ

▼第５試合 Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｔ２０００Ｘ ＡＬＬ‐ＯＵＴ ＢＡＴＴＬＥ ＩＩ

ノーＤＱマッチ

ＢＵＳＨＩ ｖｓ 政岡純

▼第４試合 Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｔ２０００Ｘ ＡＬＬ‐ＯＵＴ ＢＡＴＴＬＥ Ｉ

ＲＹＵＳＥＩ、アンヘル・レイエス ｖｓ アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ

▼第３試合 ６人タッグ３ＷＡＹマッチ

清宮海斗、晴斗希、アレハンドロ ｖｓ マサ北宮、杉浦貴、タダスケ ｖｓ 征矢学、サクソン・ハックスリー、Ｘ

▼第２試合 ハンディキャップマッチ

キッド・ライコス１号、キッド・ライコス２号 ｖｓ ヌル

▼第１試合 ６人タッグマッチ

ＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ ｖｓ モハメド ヨネ、藤田和之、小田嶋大樹