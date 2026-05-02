お笑いコンビ、バナナマン設楽統（53）が1日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）に生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）について言及した。設楽は番組冒頭「発表にもあった通り、日村さんが長期、期間決めないで、お休みに入るということで。もうこのラジオ自体も3週目なのか。今日休むのが」と切り出した。日村は先週と先々週、同番組を欠席している。続けて「最初は体