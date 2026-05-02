お笑いコンビ、バナナマン設楽統（53）が1日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）に生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）について言及した。

設楽は番組冒頭「発表にもあった通り、日村さんが長期、期間決めないで、お休みに入るということで。もうこのラジオ自体も3週目なのか。今日休むのが」と切り出した。日村は先週と先々週、同番組を欠席している。

続けて「最初は体調崩してすぐ出てくると僕も思ってたんで。ちょっとお医者さんと相談の結果、期限決めず1回ガッツリ休むっていうことで。今日もいないんですけど」と語った。

今放送はハリセンボン近藤春菜（43）がゲストを務め、日村の代役を務めた。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。