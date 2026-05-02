「鬼怒テクノ通り」全線4車線に！栃木県は2026年4月30日、整備を進めてきた国道408号「真岡南バイパス」の「真岡I.C南陸橋」が7月11日に開通すると発表しました。【全4車線化キタ！】これが時速80キロの「スーパー一般道」です（地図／写真） 「真岡南バイパス」は、国道294号の真岡市内から分岐し、宇都宮市方面へ通じる国道408号バイパスの一部を構成します。国道294号分岐部から宇都宮市の国道123号交点までの14.1kmは「鬼怒