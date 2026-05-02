アメリカの格安航空会社「スピリット航空」が事業を停止する準備に入ったと現地メディアが報じました。中東情勢悪化による燃料高騰が経営難に追い打ちをかけた形で、トランプ大統領は救済について一両日中に発表すると明らかにしました。「スピリット航空」は経営難に加え、イランでの軍事衝突以降の燃料高騰で打撃を受け、政府に救済を求めています。ウォールストリート・ジャーナルなどは1日、一部の社債保有者と政府の間での協
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