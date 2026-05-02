漫画家・柴田亜美さんの代表作「南国少年パプワくん」が、まさかの絵本化。新作絵本「パプワくん」が7月9日に刊行されます。シリーズ累計800万部を誇る本作が、著者自らが全ページを描き下ろす形で、新たな絵本としてよみがえります。定価は1650円（税込）で、A4変形判の全32ページです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■親子で来場したファンとの交流が制作のきっかけに1991年に「少年ガンガン」で連載