んばば！「パプワくん」が柴田亜美の完全描き下ろしでまさかの絵本化　7月9日発売

漫画家・柴田亜美さんの代表作「南国少年パプワくん」が、まさかの絵本化。新作絵本「パプワくん」が7月9日に刊行されます。

シリーズ累計800万部を誇る本作が、著者自らが全ページを描き下ろす形で、新たな絵本としてよみがえります。定価は1650円（税込）で、A4変形判の全32ページです。

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■ 親子で来場したファンとの交流が制作のきっかけに

1991年に「少年ガンガン」で連載が開始された本作は、シュールなギャグや個性的なキャラクターたちで多くの読者を魅了してきました。

今回の絵本化は、2025年3月に開催された完全版コミックス「南国少年パプワくんPERFECT」のサイン会での出来事がきっかけとのこと。当時からのファンが自身の子どもを連れて来場する姿を目の当たりにした柴田さんは、作品が時を越えて愛されていることを強く実感したと語っています。

また、2021年から画家としての活動を本格化させていた柴田さんの「絵と言葉の両方で物語を届ける」という思いと、実業之日本社が絵本事業へ注力し始めたタイミングが重なったことで、2025年5月より本作の制作がスタートしました。

■ 描かれるのは“ともだちになること”の楽しさ

新作絵本「パプワくん」で描かれるテーマは、「“ともだちになること”のまっすぐな楽しさ」。パプワくんやチャッピーなど、おなじみのへんてこりんな仲間たちが、絵本ならではの色彩とリズムで躍動します。

本書について柴田さんは「自由な色彩の中で、パプワ島の仲間達が思いっきり動き出します。みなさんもパプワ達と一緒にたっくさん愉しんでくださいね」とメッセージを寄せています。

■ 全国各地で記念イベントやコラボ企画も

絵本の発売に合わせて、全国で読者が作品の世界に触れられる大規模なイベントの開催も予定されています。東京、大阪、福岡、札幌、名古屋、仙台の全国6都市では「絵本発売記念展＆柴田亜美先生サイン会」が順次開催されます。

また、7月9日から7月19日までの期間は、紀伊國屋書店 新宿本店にて原作のカラーイラストなどを使用した新商品が並ぶ「南国少年パプワくん POP UP SHOP」が展開。さらに、7月9日から9月末にかけては「熱川バナナワニ園」との特別コラボレーションも実施され、スタンプラリーや限定グッズの販売、柴田さんの来園イベントなどが予定されているとのことでした。

かつてパプワくんに夢中になった大人たちから、これから初めて作品に出会う子どもたちまで、世代を超えて楽しめる一冊となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050201.html