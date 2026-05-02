キリスト教とイスラム教の対立のように、世界では宗教観の違いが争いの火種になることが珍しくない。しかし日本では、神道と仏教という大きく異なる宗教が共存してきた。日本人特有の宗教観の謎を専門家が解き明かす。※本稿は、宗教学者の島田裕巳『大乗仏教はなぜ日本人を魅了したのか』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。どの宗教の分類にも当てはめられない神道宗教の分類の仕方としては、様々なものがある。「世界