2026年5月2日は「緑茶の日」です。食事のときやおやつを食べるときに緑茶を飲む人は多いと思います。ネット上では「緑茶を飲むと血糖値が下がる」という内容の情報がありますが、この情報は本当に正しいのでしょうか。緑茶を飲むのに適したタイミングや、緑茶と一緒に摂取するのを避けた方がよい食べ物も含め、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。【要注意】「えっ…！」