気象庁は竜巻情報1日午後9時16分、茨城県北部に竜巻注意情報を出しました。茨城県北部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。この情報は、1日午後10時30分まで有効です。これに先立ち、午後9時06分には栃木県