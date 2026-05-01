8月29〜30日に放送される『24時間テレビ49』（日本テレビ系）の総合司会に初めて選ばれたのは、内村光良だった。現在『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』『スクール革命!』『THE突破ファイル』と、日テレ系の3番組でMCを務めている内村。“日テレっ子”と言っても過言ではない。「内村さんは1990年代、相方の南原清隆さんと、日テレで冠番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』を持ち、数々のヒット企画を