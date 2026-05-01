内村光良『24時間テレビ』総合司会抜擢で期待される「出川哲郎をランナーに」「南原と共演」の“プロデュース力”

8月29〜30日に放送される『24時間テレビ 49』（日本テレビ系）の総合司会に初めて選ばれたのは、内村光良だった。

現在『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』『スクール革命!』『THE突破ファイル』と、日テレ系の3番組でMCを務めている内村。“日テレっ子”と言っても過言ではない。

「内村さんは1990年代、相方の南原清隆さんと、日テレで冠番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』を持ち、数々のヒット企画を世に送り出してきました。現在のレギュラー4番組のうち、3番組が日テレであると考えると30年以上の蜜月関係であることは間違いありません」（在京テレビ局スタッフ）

満を持しての総合司会への起用だが、7月に62歳を迎える内村にとって、生放送のうえ、24時間出ずっぱりの特番は、心身ともにハードであることは間違いない。

「過酷な番組だからこそ、パーソナリティーやチャリティーランナーに選ばれると、ギャラのランクが上がったり、同局の人気番組へのゲスト出演が増えたりなど、優遇される面もあります。内村さんも今後、何ら方の形で恩恵を受けるのでは」（同前）

番組は毎回、社内横断的にスタッフがかかわるが、今回、核となるのは『イッテQ!』のスタッフたちになるとみられている。そこで、内村の同級生への“24時間企画”プロデュースを画策しているという。

「出川哲朗さんです。2人の仲は、共演する『イッテQ!』でも周知のとおりで、内村さんは早くも、どうすれば出川さんを番組内でおいしく“料理”して盛り上げられるか、スタッフに相談を始めたといいます。一説には、チャリティーランナーに推しているとの情報もあります。とはいえ、内村さんの総合司会就任が発表された4月26日放送の『イッテQ!』では、出川さんはチャリティーランナーを断固、拒否していましたが……」（日テレ関係者）

一方で、南原との距離感も見ものになってくる。

「南原さんも『ヒルナンデス!』のメインMCを15年間務め、日テレの功労者であることは変わりありません。どこかで、何らかの形で絡ませることは十分、考えられます。互いにレギュラー番組を抱える2人ですが、コンビそろっての出演は最近、少なく、実現すれば貴重です。

一時は不仲説も流れていましたが、2026年にはかつて放送されていた『ウンナンの気分は上々。〜FEEL SO NICE.』（TBS系）が23年ぶりに正月特番で復活するなど、共演はゼロではありません」（同前）

“内村プロデュース”炸裂となるか。