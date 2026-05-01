『ポケットモンスター 赤・緑』の誕生から 30 周年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに「ポケットモンスター音楽祭」を開催します。 ©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon テレ東系にて「ポケットモンスター音楽祭」（5月15日（金） 夜6時55分)が放送決定！5月22日（金）から放送されるテレビアニメ『ポケットモンスター』