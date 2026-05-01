価格改定の対象となるAtlas Proシリーズ OWC（Other World Computing）は5月1日（金）、フラッシュメモリー価格の変動に対応するため、CFexpressカードおよびSSD製品の価格改定を実施すると発表した。改定日は5月11日（月）。 対象はCFexpress 4.0対応カード「Atlas」シリーズや、ポータブルSSD「Envoy」シリーズなど。全体的に値上げとなる。 同時に期間限定で、CFexpress