大分市内のリサイクルショップで2月下旬、販売価格3万7千円のTシャツを盗んだ疑いで15歳の高校生とアルバイト従業員が1日逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む男子高校生（15）とアルバイト従業員の少年（15）です。2月26日午後5時半ごろ、大分市内にあるリサイクルショップの従業員から「万引きしているかもしれない、すぐ来てほしい」と警察に電話がありました。駆けつけた警察が店から出てきた少年2人に