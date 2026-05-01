にんにくの芽を育てよう【画像で見る】にんにくの芽を育てよう！1株でなくても1片からも楽しめる「リボーンベジタブル」は野菜の切れ端を再生させ、もう一度野菜を楽しむことで略して「リボベジ」とも呼びます。育った分はもちろん食べられるので、家計にも優しく栽培も楽しめて魅力がたっぷり。今回ご紹介するにんにくの栽培で育てるのは「にんにくの芽」。栄養価が高く、炒め物など色々な料理に使えます。そらべジガーデンハック