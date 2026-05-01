自分で芽を育てて楽しく収穫！「にんにく」栽培のコツ
【画像で見る】にんにくの芽を育てよう！1株でなくても1片からも楽しめる
「リボーンベジタブル」は野菜の切れ端を再生させ、もう一度野菜を楽しむことで略して「リボベジ」とも呼びます。育った分はもちろん食べられるので、家計にも優しく栽培も楽しめて魅力がたっぷり。
今回ご紹介するにんにくの栽培で育てるのは「にんにくの芽」。栄養価が高く、炒め物など色々な料理に使えます。
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
■リボベジを成功させる3つのポイント
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」（そらべジガーデンハックさん）
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
あると便利な道具
透けて見えると気分が上がる透明カップ
使用後の透明カップもリボべジに活用できます。中身が見えることを生かして、ハイドロボール（水はけのよくなる玉状の園芸グッズ）などを入れてもオシャレ。
野菜を支えるようじ
深いカップを使うときには、野菜が水につかり過ぎないように、3方向からようじを3本刺して、野菜を水から浮かせて育てるのがおすすめ。
■ぐんぐん伸びる芽を食べる！にんにくの育て方
1株でなくても料理で余った1片から楽しめるにんにくのリボべジ。皮にシワが少なく、買ってきたばかりのもののほうがよく育ちます。
STEP1 外側の白く薄い皮をむく
表面の薄い皮を取り除きます。取りづらい部分はそのままでも。芽が出てくる先端の皮は念入りにむいて。
STEP2 3方向からようじを刺す
底だけを水につけるために、3方向からようじを床と平行に刺して、重いにんにくの株の支えをつくります。
STEP3 ようじで支えて水に浮かせる
底に触れるくらいの量の水を入れたカップを用意し、縁にようじを引っ掛けて、にんにくを浮かせます。
水は底に少しつけばOK！
ライターYがやってみた！
「先に根だけが伸びて芽が出ないので心配していたら、1週間後に芽が。2週間後には芽がにょきにょき♪」
＊ ＊ ＊
自分で育てた野菜は、食べるときの喜びもひときわ大きく感じられそうです。特別な栽培道具もいらないので、ぜひやってみてください！
撮影／布川航太 編集協力／山本美和