東京・福生市で4月29日、男がハンマーで少年らを殴りつけて殺害しようとしたうえ逃走している事件で、男が犯行直後に最寄りの駅方向へと歩いて逃げていたことがわかりました。高林輝行容疑者は、4月29日朝、福生市の自宅近くで、17歳の少年をハンマーで殴りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。また警察官らにも農薬のようなものをふきかけ、あわせて5人が重軽傷を負いました。その後の捜査関係者への取材で、一度自宅に