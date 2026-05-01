【UEFAカンファレンスリーグ】シャフタール・ドネツク 1−3 クリスタル・パレス（日本時間5月1日／スタディオン・ミエイスキ・イム・ヘンリカ・レイマナ）【映像】鎌田が「魔法の逆足ハーフボレー」（実際の様子）クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、ヨーロッパの舞台で“魔法”をかけた。鮮やかな逆足ハーフボレーでの今季初ゴールに、現地サポーターから称賛と残留を願う声が殺到している。日本時間5月1日