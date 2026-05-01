『プラダを着た悪魔2』が5月1日の全世界公開前に“燃えた”――。3月末より、アン・ハサウェイ、メリル・ストリープら主要キャストがメキシコ、東京、ソウル、上海、ニューヨーク、ロンドン等、世界各地を縦断する大々的なグローバルプロモーションを展開し、いよいよというタイミングで、である。【映画ジャーナリスト/よしひろまさみち】【写真を見る】《野暮ったいアジア人》《名前が差別的》…眼鏡にひっつめ髪＆早口で登場