去年8月の豪雨を受けて、熊本県八代市が被災者に代わって業者に依頼した住宅の修理について、業者が不適切な施工をしていたとして、業者に請負代金の返還を求めました。 去年8月の大雨被害を受けて、八代市は、被災者が暮らす家の修理について、市が被災者に代わって業者に依頼して代金も負担する「住宅応急修理制度」を活用していました。 取り替えるべき床板などを外さず しかし、工事をしたうちの1社が、本来は取り替えるべ