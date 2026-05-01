5月1日から角川シネマ有楽町で開催される「角川映画祭」の目玉作品の1本である『セーラー服と機関銃 4Kデジタル修復版』先行上映会＆緊急舞台あいさつが、4月30日に同所で行われ、出演者の柳沢慎吾が登壇した。薬師丸ひろ子が演じる主人公・星泉の同級生・智生役として映画初出演を果たした柳沢は当時19歳。「あの頃、『翔んだライバル』という学園ドラマで主役をやらせてもらっていたので、ドラマと映画を同時に撮っていまし