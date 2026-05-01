猫の前足の毛を触っていたという飼い主さん。すると、猫は思いがけない反応をしたそうで...？可愛い猫の手と驚きの反応が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回表示を突破し、1万件以上のいいねを記録。「ふわふわおてて！」「愛おしさが止まらない」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫の『伸びてきた毛』を触っていたら…猫とは思えない『まさかの反応』】 想定外の一