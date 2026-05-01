俳優・斉藤慶子（64）が28日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に持ち込んだ“お宝”に驚きの鑑定額が出た。【写真】AIが3万と予想したお宝→“超ド級値”の鑑定額となった書物「世界に8組」斉藤の“お宝”は日本洋画界を代表する巨匠・東郷青児（1897〜1987）の油彩画。夫が所有していたものだそうで、「主人は歴史が好きだったり、骨董とかも好きだから、これかなあ」と持ち込んだ理由を説明して