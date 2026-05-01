俳優の豊川悦司（64）が4月30日、昨年の8月12日以来の約8ヶ月半ぶりに自身のインスタグラムを更新。バッサリと“短髪”にヘアカットされた最新ショットを披露した。【写真】「ゲキ渋ダンディーです」バッサリ“短髪”の最新ショットを披露した豊川悦司投稿では、同月24日に東京・迎賓館赤坂離宮で開催された世界的人気ブランド『ラルフ ローレン』の日本上陸50周年を祝うキックオフイベントに出席したことを報告。「Thank you