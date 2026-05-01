【ロンドン共同】英政府は4月30日、ロンドンでユダヤ人コミュニティーを狙ったとみられる事件が多発していることを受け、国内のテロ脅威評価レベルが「深刻」に引き上げられたと発表した。5段階のうち上から2番目のレベル。在英日本大使館も同日、邦人にテロ事件に巻き込まれないよう注意を呼びかけた。