◇プロ野球セ・リーグ広島3-2巨人（4月30日、東京ドーム）6回、それまでの好投がウソのように、フォアボールを3つ出して、ピンチを作った巨人のウィットリー投手。小園海斗選手を打席に迎えた4球目を投げた時に、左足が滑り、ヒザをついてしまいます。このとき、左太ももウラがつってしまったようで、一度ベンチに戻りました。ベンチ裏で水分補給、ミネラル補給をしているときに、首脳陣からは大事をとって交代するか打診された