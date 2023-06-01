■シンポ 1,514円(+300円、+24.7％) ストップ高 ＳＨＩＮＰＯ [東証Ｓ]がストップ高。前営業日となる28日の取引終了後、MBO（経営陣が参加する買収）の一環として、同社の取締役で創業家の山田清久氏が代表を務めるヤマタケ総業（名古屋市名東区）がＳＨＩＮＰＯに対し、非公開化を目的にTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は1株1700円で、株価はこれにサヤ寄せをする動きをみせた。買付予定数の下