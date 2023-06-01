8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が出演する1日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58）では、新たなゲーム企画が始動。チーム対抗形式のプレッシャーゲームバトル「タイムDEATH」が幕を開ける。【番組カット】“強力助っ人”谷まりあとド派手なピエロ衣装でバトルに挑むtimeleszオープニングでは、メンバー全員、