高市首相が２日にベトナムで行う外交演説案の全容が判明した。「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想の進化に向け、重要物資のサプライチェーン（供給網）強化や安全保障での連携など三つの重要分野での協力策を表明する。経済安全保障上の重要性が増す海底ケーブルの整備支援などによる「ＦＯＩＰデジタル回廊構想」も提唱する。首相は１日、ベトナム、オーストラリア歴訪に向けて出発する。外交演説はハノイの大学