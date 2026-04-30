大分県内のレギュラーガソリンは中東情勢の一方、暫定税率廃止により、ゴールデンウイーク前の去年の同じ時期と比べると、17円以上値下がりしています。 資源エネルギー庁によりますと、4月27日時点で県内のレギュラーガソリンの平均価格は、1リットルあたり172.2円で、前の週から0.3円下がりました。県内での値下がりは2週ぶりです。 ハイオクは183.3円で同じく0.3円の値下がり。また、4月から暫