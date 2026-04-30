大分県の日出生台演習場で戦車の砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故をめぐり、県平和運動センターが30日、原因の究明や情報公開を県に要請しました。 【写真を見る】戦車の砲弾破裂で4人死傷県平和運動センターが原因究明と情報公開を県に要請大分 陸上自衛隊の日出生台演習場では4月21日、実弾射撃訓練中に戦車の砲塔内で砲弾が破裂し、隊員4人が死傷しました。 これを受けて県平和運動センターと立憲