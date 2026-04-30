音楽文化の振興を進めようと、大分県内の財団が30日、九州交響楽団と協定を結びました。 【写真を見る】九州交響楽団と大分県芸術文化スポーツ振興財団が連携締結音楽文化の振興へ 県芸術文化スポーツ振興財団は、演奏会や交流を通じて芸術活動や地域文化の振興を進めようと、広瀬勝貞理事長がiichikoグランシアタで九州交響楽団の五島久理事長と連携協定を結びました。 九州交響楽団は福岡を中心に演奏会や地域