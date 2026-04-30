南海電鉄の新観光列車「ＧＲＡＮ 天空」 ４月２４日から運行している南海電鉄の新観光列車「ＧＲＡＮ 天空」。大阪の難波駅から和歌山の極楽橋駅まで、約１時間半かけて走ります。 【画像を見る】４号車で楽しめる「モーニング」「アフタヌーンティ」 列車は４両編成の座席指定。座席や空間演出、ロビーラウンジ、お土産販売など車両ごとに特色があり、南海電鉄として約１００年ぶりの試みだという、車内