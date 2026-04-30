南海電鉄の新観光列車「ＧＲＡＮ 天空」

４月２４日から運行している南海電鉄の新観光列車「ＧＲＡＮ 天空」。大阪の難波駅から和歌山の極楽橋駅まで、約１時間半かけて走ります。

【画像を見る】４号車で楽しめる「モーニング」「アフタヌーンティ」

列車は４両編成の座席指定。座席や空間演出、ロビーラウンジ、お土産販売など車両ごとに特色があり、南海電鉄として約１００年ぶりの試みだという、車内での食事提供も。ゴールデンウィークの予約は「ほぼ埋まっている状態」だと言います。

もうすぐ大型連休。今盛り上がりを見せる観光列車の魅力とは？鉄道各社の戦略とは？鉄道ジャーナリスト・梅原淳氏に聞きました。

大きめシートでゆったりと…１～４号車それぞれ違った魅力

４月２４日にデビューした南海電鉄の「ＧＲＡＮ 天空」。走行区間は大阪の難波駅～和歌山の極楽橋駅（※極楽橋～高野山はケーブルカー）で、先代の天空（橋本～極楽橋）から大幅に延長されました。

列車は４両編成で、車両ごとに異なる魅力が。

▼１号車 大きめシートでゆったりと…

▼２号車 車窓に向けられた座席で外の景色を…

▼３号車 軽食・お土産を買えるロビーラウンジ…

特に４号車は…

４号車では「約１００年ぶりの試み」が

４号車は、沿線の工芸品などもあしらわれたラグジュアリーな空間。

ゆったり座れるソファー席で景色を見ながら、大阪・和歌山の食材を使った食事を楽しめます。また、運行時間帯に応じて、モーニングやアフタヌーンティも。

南海電鉄として、車内での食事の提供は約１００年ぶりの試みだということです。

難波から１時間も走れば、窓から見える景色は一変。日常のあわただしさを忘れて、旅気分が存分に味わえます。

ゴールデンウィークの予約は「ほぼ埋まっている状態」だということです。

運行初日の乗客は…

「外もよく見える大きな窓で座り心地も良かった」

（運行初日の乗客）

「名古屋から来ました。車内が豪華なのですごく乗っていて楽しかったですね」

「木をたくさん使っている座席、ワイドビューの席に座った。外もよく見える大きな窓ですごく良かった。座り心地も良かった」

「観光列車」の始まりは？

そもそも「観光列車」とは何なのか？鉄道ジャーナリスト・梅原淳氏によると、正式な定義はないそうですが、基本的には次の３つの特徴があると言います。

＜観光列車の特徴（梅原淳氏）＞

▼観光地に向かう

▼専用車両で運行

▼列車に乗る楽しみを提供

梅原氏は「（諸説ありますが）観光列車の始まりはＳＬだった」と指摘。１９７５年、国鉄で消えたＳＬを翌７６年に大井川鐵道が復活させる形で運行したそうです（※２０２９年ごろまで黒いＳＬは運休中。現在はきかんしゃトーマス号などを運行）。

バブル期に人気「豪華お座敷列車」

また、バブル期には「豪華お座敷列車」が社員旅行で大活躍。

ＪＲ東日本の「お座敷列車」などがその例で、列車そのものを楽しむものではないものの、豪華なしつらえの団体客専用列車が人気になったと言います。

今の観光列車人気の源流は？

今に続く観光列車人気を決定づけたのは、ＪＲ九州の「特急 ゆふいんの森」（１９８９年～）。

それまで知る人ぞ知る存在だった由布院が、この列車の登場により人気爆発。他社も「それに続け」と観光列車を始めたそうです。

観光列車は増加傾向…背景に鉄道会社の“懐事情”

梅原氏は「この１０年ほどで、全国で観光列車は増加傾向」にあると指摘。増加の背景には鉄道会社の“懐事情”も関係していると言います。

そもそも、鉄道利用者の約６割は「定期券利用者」。毎日乗ってくれる“大事なお客さま”です。しかし、割引が大きいため売り上げで言えば４割程度。特に地方は割引率の大きい高校生が多いそうです。

一方、観光列車の利用者は、毎日は乗らないものの、「特別料金を払ってくれる」「グッズも買ってくれる」「沿線にお金を落としてくれる」という特徴が。

さらに、観光列車はだいたいどこも“成功”していると言います。

関西オススメ観光列車「お手軽編」

梅原氏オススメの関西の観光列車を聞きました。まずは、お手軽編…

近鉄「あをによし」はいかがでしょうか？「難波～奈良や京都～奈良を３０分余りで結ぶお手軽旅」（梅原氏）です。

＜近鉄 あをによし＞

▼大阪難波～近鉄奈良～京都 ２２７０円

京都～近鉄奈良 １４９０円

※普通運賃＋特急料金＋特別車両料金

ツインシートを２人・サロンシートを３～４人で利用

予約状況はご確認ください

車内では、ほうじ茶＆レーズンのバターサンドや、奈良のクラフトビール、柿の葉寿司などを販売しています。

関西オススメ観光列車「グルメ特化型編」

続いて、グルメ特化型編…オススメは、今年１１月デビュー予定の近鉄「Les Saveurs 志摩」。

フランス語で「味・風味」を意味する「Saveurs（サヴール）」の名の通り、“味覚”に特化していて、三重の食材を使ったフレンチを味わいながら名古屋～賢島を移動します。

＜近鉄 Les Saveurs 志摩＞

▼フレンチコース

平日 ３万３０００円

土日祝 ３万６０００円

梅原氏は「ここまで食事メインの観光列車も珍しい。どれだけ人気が出るか期待」と述べています。

（2026年4月24日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）