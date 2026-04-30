ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所🄬は、2026年2月26～28日の期間で、ビジネスパーソン1,200人を対象に「働き方への価値観の変化」に関する意識調査を行った。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 社会の変化に伴う業務・働き方への影響があった人が過半数。影響の1位は「働く時間の変化」 5年間の働き方に対する