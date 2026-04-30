◆スイートピーＳ（５月２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にオークス優先出走権）＝４月３０日、美浦トレセンオークストライアルのスイートピーＳ（５月２日、東京）に出走するドナルンバ（牝３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父サトノアラジン）は、堅実な末脚を繰り出して自己条件で連続２着。惜敗続きに終止符を打ち、本番への最終切符をつかむ。絶対に負けられない。前走は勝ち馬を半馬身つかまえきれず、２走前は一