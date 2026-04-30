米NVIDIAは4月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「GeForce Game Ready Driver 596.21」を公開した。NVIDIA App等で容易に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」公開。H.264映像再生時のバグ修正4月16日公開の596.21に続くドライバアップデート。今回ノートPC向けの展開が決定したGeForce RTX 5070 Laptop GPU(12GB)への対応が図られたほか、DLSS 4.5に対応してリリースされるCConan