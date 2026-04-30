定食チェーン「やよい軒」は、5月8日より愛媛県産の“アカモク”を使用した『〜8種の彩り〜アカモクねばとろ定食』を全国の「やよい軒」376店舗で発売する。まぐろや海藻、納豆･とろろ･オクラなどのねばねば食材に卵黄とだし醤油を合わせて味わう、食感と彩り、栄養にこだわった定食だという。とり天、しまほっけと組み合わせた定食もこの記事の画像をすべて見る同商品は、強い粘りとつるっとした喉ごしのアカモクを中心に、刻み