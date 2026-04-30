やよい軒、愛媛県産アカモク使用の「ねばとろ定食」発売 / とり天、ほっけ、明太子との相性も良い定食

定食チェーン「やよい軒」は、5月8日より愛媛県産の“アカモク”を使用した『〜8種の彩り〜アカモクねばとろ定食』を全国の「やよい軒」376店舗で発売する。

まぐろや海藻、納豆･とろろ･オクラなどのねばねば食材に卵黄とだし醤油を合わせて味わう、食感と彩り、栄養にこだわった定食だという。

とり天、しまほっけと組み合わせた定食も この記事の画像をすべて見る

同商品は、強い粘りとつるっとした喉ごしのアカモクを中心に、刻みたくあんなど彩り豊かな食材を一皿に盛り込んだ一品。卵黄とだし醤油を加えて全体を混ぜることで、素材の旨味が重なり合い、まろやかな味わいを楽しめるとしている。

ラインアップは、基本の『〜8種の彩り〜アカモクねばとろ定食』に加え、とり天を組み合わせた『〜8種の彩り〜アカモクねばとろととり天の定食』、しまほっけを組み合わせた『〜8種の彩り〜アカモクねばとろとしまほっけの定食』の3種。いずれもプラス120円で“明太子付”を選択できる。

〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉

◆〜8種の彩り〜アカモクねばとろ定食 990円

◆〜8種の彩り〜アカモクねばとろととり天の定食 1,190円

◆〜8種の彩り〜アカモクねばとろとしまほっけの定食 1,290円