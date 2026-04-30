芸能事務所オスカープロモーションが開催したオーディション「なつキミプロジェクト2025」でグランプリに輝いた横須賀京香（12）が、縦型ショートドラマに主演する。初主演作「青春、暴走中。」が5月2日からTikTok（ティックトック）、インスタグラム、YouTubeで配信開始となる。青春をテーマに、等身大の葛藤とコミカルな妄想を掛け合わせたラブコメディー。Z世代が共感しやすい“あるある”を詰め込んだ。横須賀は茨城県出身の中