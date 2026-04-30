いよいよやってくる2026年のゴールデンウィーク（GW）は、うまく休みをつなげれば最大12連休となる超大型連休ですが、遠出せずにお得に、かつ充実させて過ごしたいファミリーに朗報です。旅行需要が高まる一方で、物価上昇などもあり、近場で充実した休日を過ごしたいと考えるファミリー層も多いのが今年の傾向です。東急電鉄では、小学生以下が1日100円で全線乗り降り自由になる「東急線キッズパス」を休日限定で発売中。さらに、